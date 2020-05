Valeriana e allattamento

Una domanda di: Ilenia

Ho una bimba di quasi 3 mesi, allatto al seno. Il mio problema è che

soffro di ansia e di attacchi di panico. Vorrei sapere se posso prendere le pillole di valeriana dispert.



Antonio Clavenna Antonio Clavenna

Gentile Ilenia,

non ci sono dati sull’uso di valeriana in allattamento. E’ verosimile che questo integratore non comporti rischi in allattamento, considerando anche l’età della bambina.

La gestione di ansia e attacchi di panico richiede una valutazione da parte del medico curante o, se opportuno, di uno specialista. Anche per impostare una terapia cognitivo-comportamentale e farmacologica appropriata. Ci sono farmaci generalmente utilizzati per il trattamento dell’ansia che potrebbero essere assunti in allattamento, se il medico dovesse ritenere che possano fornire benefici. In generale, non è mai una buona idea la gestione fai-da-te di questa condizione.

Cordiali saluti.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

