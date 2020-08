Valeriana in allattamento: si può prendere?

Una domanda di: Manuela

Sono al mare e sono due giorni che mi gira la testa e che mi agito un po’. Allatto una bimba di tre anni posso prendere la valeriana? In passato ho sofferto di attacchi di

panico e ansia.



Elisa Valmori Elisa Valmori

Certamente cara signora!

Qualche goccia (o una compressa) di valeriana non può nuocere alla bimba che allatta, visto e considerato che ormai si tratta di una bimba grandicella e quindi di un allattamento misto per definizione.

Mi permetto di consigliarle di tenere monitorati i sintomi dell’ansia perché, qualora la valeriana non fosse sufficiente a contenerli, sarebbe opportuna la valutazione presso il collega psichiatra per impostare una vera e propria terapia farmacologica.

Anche il tema sonno è piuttosto importante: cerchi di avere ritmi regolari, evitare stimoli luminosi (televisione o cellulare per esempio) prima di coricarsi, aiutarsi con tecniche di rilassamento (ad esempio il training autogeno o esercizi di respirazione/yoga).

Resto a disposizione se desidera, cordialmente.

