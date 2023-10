Valore alterato del TSH dopo un’IVG

Una domanda di: Sofia

Il 29 giugno ho avuto un aborto volontario dopo aver fatto tutti i controlli mi è stato detto che è andato tutto come doveva andare ad agosto ho avuto 2giorni di perdite rosacee e poi la settimana successiva ho avuto il ciclo mentre a settembre ho avuto 7giorni di perdite rosacee ed a ottobre non ho avuto ciclo. Devo preoccuparmi o è normale? O questo mancato ciclo mi è dovuto al tsh basso perché ho fatto dei controlli ed ho il TSH a 0.158 TF3 a 2.5 TF4 a 1.1. Grazie.



Augusto Enrico Semprini Augusto Enrico Semprini

Cara Sofia, un TSH così basso fa sospettare un’iperfunzione tiroidea, ma FT3 e FT4 sono nella norma, o una tiroidite transitoria post abortiva o l’assunzione di farmaci integratori che contengono ormoni tiroidei che quindi abbassa di riflesso il TSH. Non vi è alcun motivo di allarme ma ha ragione nel sospettare che questa, speriamo transitoria, disfunzione tiroidea, possa essere implicata con l’irregolarità del ciclo. Ecografia tiroidea, prelievo per anticorpi antitiroidee e parere dell’endocrinologo aiutano a mettere tutto sotto controllo.

