Valore delle beta pari a 6 dopo un aborto chirurgico

Una domanda di: Maria

Ho da poco effettuato gli esami del sangue per il monitoraggio dei valori dell’ormone beta-hCG in seguito ad un aborto chirurgico avvenuto il 29 novembre 2023.

Gli esami sono stati fatti il 4 gennaio, e come risultato ho ottenuto un livello di beta-hCG pari a 6 UI/L e, guardando i valori di riferimento, c’è scritto che una donna non gravida presenta un livello minore di 1. A breve avròil controllo ginecologico, ma nel frattempo avevo bisogno di un parere poiché non so come interpretare questo dato.



Dottor Gaetano Perrini Dottor Gaetano Perrini

Buonasera signora, il valore da lei riportato successivamente a una procedura chirurgica è ampiamente rassicurante. Nella procedura chirurgica può succedere che rimangano dei micro frammenti in grado di rallentare la curva di decremento del valore delle beta dando una blanda positività biochimica (Valore 6 da lei riferito) che di per sé non dovrebbe rappresentare un problema clinico. Tuttavia è corretto che lei faccia il controllo come le hanno suggerito e programmato per verificare che dal punto di vista ecografico non ci siano delle incongruenze. Probabilmente le faranno ripetere il dosaggio delle beta in modo da vedere che il valore arrivi a meno di 10. Sperando di essere stato utile, la saluto cordialmente.

