Valore delle beta alte, ma il cuoricino ancora non si vede

Per visualizzare l'attività cardiaca del feto con l'ecografia è bene attendere la sesta-settima settimana, a prescindere dal valore delle beta (che non è utile continuare a dosare, salvo casi eccezionali e su precisa indicazione del ginecologo).

Cara Samuela, spiego a tutte le mie pazienti che da quando è possibile riscontrare, con concentrazioni di beta-hCG superiori a 1500-2000 unità, una camera gestazionale in utero non è necessario, salvo casi eccezionali come il sospetto di mola vescicolare, il controllo delle beta-hCG perché è fonte di confusione e spesso di inutili preoccupazioni per la paziente. Continui il monitoraggio ecografico e il mio augurio è che raggiunga la sesta settimana e qualche giorno e i colleghi che la stanno seguendo possano evidenziare una normale frequenza cardiaca. Cordialmente.

