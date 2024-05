Beta-hCG ancora rilevabili dopo un’IVG

Una domanda di: Monica

Ho eseguito un aborto farmacologico in data 12 aprile, fino al 23 di aprile ho avuto perdite di sangue, il 24 poi ho fatto la visita e mi hanno detto

che era andato tutto bene. Ho avuto rapporti per circa 15 giorni non protetti e ad oggi non ho ancora riavuto il mio ciclo. La data presunta era intorno al

24 di maggio. Stamani ho fatto le beta e l’esito è stato leggermente positivo: 5,14, il minimo è 3. Possono essere gli ormoni vecchi? Se segna 5,14

vuol dire che potrei essere incinta di 1 settimana o 2?





Claudio Ivan Brambilla Claudio Ivan Brambilla

Cara signora,

è possibile che il valore delle beta sia uno strascico della gravidanza precedente così come è possibile che sia dovuto a una nuova gravidanza,

visto che ha avuto rapporti non protetti. Per capire a cosa sia dovuto occorre effettuare un altro dosaggio: se il valore sarà stabile o in

diminuzione si può pensare che dipenda dalla gravidanza precedente, invece se è in aumento verosimilmente esprime che lei è nuovamente incinta. Non è comunque chiara la

ragione per la quale dopo un’interruzione volontaria della gravidanza lei non abbia pensato a una contraccezione. L’aborto farmacologico non è un metodo contraccettivo: vi si dovrebbe ricorrere occasionalmente perché comunque rappresenta sempre un evento stressante sia per il corpo sia per la sfera emotiva. Cordialmente.



