Valore delle beta che non aumenta nelle prime settimane di gravidanza: perché?

Dottoressa Sara De Carolis A cura di Sara De Carolis - Dottoressa specialista in Ginecologia Pubblicato il 05/05/2026 Aggiornato il 05/05/2026

Nelle prime settimane di gravidanza il valore delle beta-hCG, se tutto va bene, aumenta. Se rimane stabile si deve pensare a un'interruzione spontanea della gestazione.

Una domanda di: Rossana
Mia figlia è alla quarta settimana di gestazione (forse non ancora completa). Oggi è andata a fare la prima eco dalla quale è risultata la cameretta vuota. Ha fatto le beta lunedì ed erano 597. Rifatte oggi non si sono mosse. Non le dico la disperazione. Io non ho idea di come possa essere la situazione. Mi può dare un suo consiglio per favore?

Sara De Carolis
Sara De Carolis

Gentilissima,
dal suo racconto si tratta con molta probabilità di aborto spontaneo molto precoce. Me lo fa pensare il fatto che il valore delle beta-hCG non sia aumentato, mentre nelle prime settimane di gravidanza, se tutto va bene, ci deve essere un incremento. L'aborto spontaneo precoce è un'eventualità che si presenta nel 10-30 per cento di tutte le gravidanze, a seconda dell'età materna. Non faccia scoraggiare sua figlia, le stia vicino ma con ottimismo perché, vedrà, la prossima volta andrà bene. Le ricordi di assumere l'acido folico per tutto il periodo preconcezionale e di guardare con fiducia alla gravidanza che l'attende. Cari saluti.

Valore delle beta che non aumenta nelle prime settimane di gravidanza: perché?

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