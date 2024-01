Valore delle beta diverso dalle aspettative

Una domanda di: Mariarca

Buonasera ho un ciclo irregolare penso di aver ho ovulato intorno al 2 dicembre. Il giorno 22 ho fatto la beta ed erano a 295. A distanza di 5 giorni

le ho ripetute e sono 1995. Stanno crescendo bene? Poiché raddoppiando ogni 2 giorno penso che dovrebbero essere intorno a 2400.



Gentile signora,

come più e più volte io e i miei colleghi abbiamo scritto (ma forse lei non è una lettrice abituale di Bimbisaniebelli), non c’è alcuna ragione per

continuare a effettuare il dosaggio delle beta nel sangue di propria iniziativa, visto che il loro valore non ci dice tutto circa l’evoluzione della gravidanza. La matematica non si applica alla fisiologia, né tanto meno al corpo di una donna in attesa di un bambino, quindi il fatto che il valore delle beta non raddoppi in modo assoluto non ha grande significato. Ci sono casi di beta che aumentano ogni 48 ore un po’ meno del doppio mentre la gravidanza sta andando avanti benissimo e altri in cui l’aumento soddisfa l’aspettativa ma poi è seguito da un’interruzione della gravidanza. Ciò che permette di stabilire se la gravidanza sta proseguendo come sperato è l’ecografia che ritengo opportuno non effettuare prima della sesta settimana finita, perché è da quest’epoca in avanti che possiamo avere la certezza di visualizzare l’embrione e il battito del suo cuoricino, se ovviamente va tutto bene. Il mio consiglio è dunque quello di non continuare a fare prelievi di sangue di sua iniziativa (diverso è se a prescriverlo è il ginecologo, ma non mi sembra sia questo il caso) ma di attendere serenamente il controllo ecografico. Mi permetto di aggiungere che la gravidanza è lunga, meglio evitare di affrontarla fin da subito con un tale carico di ansia e di trepidazione non giustificate da intoppi oggettivi. Cordialmente.



