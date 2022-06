Valore delle beta dopo il transfer di una blastocisti

Se il valore della gonadotropina corionica umana (beta-hCG) è inferiore all'aspettativa, prima di pensare al peggio è opportuno attendere di ripetere il dosaggio dopo alcuni giorni.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Gentile signora, effettivamento il valore delle beta-hCG che mi ha riferito è un po’ basso. Dovrà ripetere il dosaggio tra qualche giorno. Se ha fatto il transfer di una blastocisti (cioè embrione in 5 giornata) il 19 maggio, è come se avesse concepito il 14 Maggio, che diventa il giorno della seconda settimana di gravidanza. Con cordialità.

Una domanda di: Cinzia Salve Dottore, vorrei avere dei chiarimenti sui valori delle beta che ho rifatto oggi. Data ultima mestruazione 30 Aprile, ho fatto il transfer di blastocisti in data 19 Maggio. Martedì 31 le beta erano 49 dopo tre giorni erano a 59. Non le sembrano troppo basse? E poi nel mio caso le settimane si contano dalla data dell’ultima mestruazione o dalla data del transfer? Grazie.

Gli Specialisti Rispondono

Una coppia giovane e sana non ha alcun bisogno di ricorrere a sussidi più o meno laboriosi per dare inizio a una gravidanza. Fare l'amore con spontaneità è la cosa migliore da fare per non accumulare stress (acerrimo nemico della fertilità) quando si decide di avere un bambino. »

Gli Specialisti Rispondono

La presenza di un rigurgito della tricuspide nel feto è uno dei segnali che potrebbe (potrebbe! Non si tratta di una certezza) associarsi ad anomalie cromosomiche. »

Gli Specialisti Rispondono

Le regole che consentono di evitare il contagio da parte del Toxoplasma sono semplicissime ed efficaci. »