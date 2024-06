Valore delle beta dopo sette giorni dal transfer

Una domanda di: Alessia

Ho 43 anni, il 28 maggio ho fatto un transfer di blastocisti classe AA in quinta giornata (eterologa) in ucraina. Il centro vuole il dosaggio delle beta in settima giornata post transfer. Risultato 31 u.m., oggi in nona giornata 52u.m. TSH 2,248(assumo eutirox 50mg) estradiolo 152(assumo progynova 3cp al giorno più 4 cerotti di femseven 50mg) progesterone 21.53 (assumo crinone gel 80mg in vagina ogni sera più playris 1fl sotto cute). Il medico del mio centro ha detto che sono comunque cresciute tanto in 48h, che l’embrione sta crescendo, che comunque non è un valore da disperarsi, di stare calma e di ripetere il dosaggio lunedì. Ma ho paura che il mio sogno stia per finire. La prego, mi dica un suo parere su questi valori, dopo 17 anni è il mio primo positivo. La ringrazio anticipatamente per il suo tempo.



Eleonora Porcu Eleonora Porcu Gentile Signora ,

non capisco perché le abbiano fatto fare il dosaggio della beta-hCG una settimana dopo il transfer quando in realtà andrebbe eseguito non prima di dodici giorni dopo il transfer per avere risultati attendibili che andranno poi ulteriormente verificati dopo un’ altra settimana.

Non si crucci inutilmente e segua le indicazioni del suo ginecologo.

