Valore delle beta espresso in nanogrammi (ng): com’è la conversione in milliUnità?

Una domanda di: Stella Ho eseguito un test di gravidanza a 21 giorni dall'ultimo ciclo con esito incinta 1-2 settimane. Ripetuto il giorno seguente sempre con lo stesso risultato 1-2 settimane quindi il giorno stesso ho fatto le beta hcg in un laboratorio analisi. Esattamente beta hcg immunoenzimatica (elfa) con esito 17,6 ng/ml, ma solitamente anche leggendo su internet vedo che i valori sono espressi sempre in mlU/ml. Quindi mi chiedevo se questo valore è giusto data l'unità di misura diversa o devo interpretarlo in un altro modo. Il laboratorio nel referto non ha specificato che bisogna fare conversioni o altro. Il range del laboratorio inizia da 4-5 settimane per una media - limiti da7400-1500-23000. Sarei lieta di avere un vostro parere inoltre a distanza di 48 ore eseguirò un altro prelievo. Cordiali saluti.



Gentile signora,

tutti i laboratori per dosare l'ormone beta-hCG utilizzano come unità di misura non i nanogrammi (ng) ma le milliUnità Internazionali (mlU) quindi la conversione deve eventualmente chiederla al laboratorio dove ha effettuato le analisi, anche se di fatto quello che conta è che sia stata rilevata la presenza dell'ormone gonadotropina corionica (beta-hCG). Quando viene individuato esprime infatti che la gravidanza è iniziata che è quanto si vuole sapere quando si effettua il test. Detto questo, ma perché ha fatto il dosaggio delle beta nel sangue e intende anche ripeterlo dopo aver ottenuto un risultato positivo dal test effettuato sulle urine? Non ce ne è alcun bisogno, salvo il caso che le sia stato espressamente prescritto dal suo ginecologo per ragioni mediche, ovvero perché magari sospetta che la gravidanza si sia interrotta (ma non mi sembra questo il caso). Lei chiede se il valore ottenuto "è giusto". Come di sicuro sa, il range di possibili valori delle beta-hCG di settimana in settimana è molto ampio, ed è proprio per questo motivo che oggi il valore delle beta è considerato poco utile per effettuare una datazione precisa della gravidanza e anche per prevederne l'evoluzione. Credo che nel referto sia indicato che il valore 17,6 ng/ml esprime che la gravidanza è iniziata, dico bene? Se sì ci basta questo. Sono sicuro anche che siano riportati i valori delle beta attesi settimana per settimana: si basi su questa tabella per avere conferma di essere incinta. Per quanto riguarda la settimana di gravidanza in cui si trova, in attesa della prima ecografia che effettuerà intorno alla settima settimana, può conteggiarla partendo dalla data di inizio dell'ultima mestruazione. Cordialmente.

