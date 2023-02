Valore delle beta-hCG che aumenta dopo un aborto

Una domanda di: Gjena

Salve dottore volevo fare una domanda per mia nipote che è molto preoccupata. Il giorno 15 febbraio ha abortito. Quel giorno aveva fatto il dosaggio del beta-hCG con risultato 200. Oggi, a distanza di tre giorni, ne ha rifatto un altro ed è emerso un valore di 345: come mai? Aspetto una vostra risposta, grazie mille.



Dottor Gaetano Perrini Dottor Gaetano Perrini

Buongiorno signora, quanto lei riferito potrebbe essere legato alla persistenza di materiale all’interno della cavità dell’utero. Non avendo altre informazioni rispetto alla tecnica utilizzata nella situazione che lei ha descritto (revisione della cavità uterina post abortiva oppure utilizzo di farmaci per favorire lo svuotamento della cavità uterina), diventa per me difficile comprendere completamente la situazione. Quindi, nel caso in cui sia stato effettuato un intervento chirurgico, può essere indicata la rivalutazione ecografica del quadro per capire se è presente del materiale e se quanto emerge dall’indagine può far sospettare una rara condizione di alterazione del materiale cellulare (mola vescicolare) meritevole certamente di un approfondimento specialistico. Qualora invece dovesse trattarsi di aborto spontaneo (lei non lo specifica) senza nessun tipo di trattamento chirurgico successivo, suggerisco, dato il valore in aumento, di ripetere le beta a distanza di sette giorni per vedere se sono salite o se sono in discesa. In entrambi casi è comunque opportuno che la situazione venga rivalutata da uno specialista affinché vengano prese in considerazioni tutte le variabili cliniche possibili. Mi tenga aggiornato, se lo desidera. Con cordialità.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

