Valore delle beta-hCG che aumenta pochissimo rispetto all’atteso

Una domanda di: Fra

Gentile Dottore,

la mia ultima mestruazione è arrivata il 04/09, lunedì 14/10 ho fatto il prelievo del sangue e le beta avevano un valore di 1500, su consiglio della

ginecologa le ho ripetute il giovedì 17 e avevano un valore di 1720. Lo stesso giorno (senza conoscere ancora il valore delle beta) ho fatto anche

la prima ecografia e la ginecologa ha detto che andava tutto bene, il feto era annidato in utero e ha riscontrato già il battito cardiaco.

Sin dall’inizio ho pochissimi sintomi, se non tensione e aumento del seno, lievi crampi nel basso ventre e un po’ di stanchezza nelle prime settimane,

ma ora già molta meno. La cosa che preoccupa la ginecologa, e me ancora di più, è la crescita molto

bassa delle beta. Lei dice che non devo avere molte speranze e che anche se la gravidanza procedesse potrebbe avere anomalie morfologiche e/o genetiche.

Ripeterò l’ecografica e le analisi delle beta il 24, ma nel frattempo vorrei conoscere un Vostro parere.

Dalla vostra esperienza c’è qualche possibilità che la gravidanza proceda bene e che il feto sia sano?

Devo già rassegnarmi o posso fare qualcosa per aumentare le probabilità di portare avanti una gravidanza sana?

Ringrazio molto per i consigli e i pareri che vorrete fornirmi.



Claudio Ivan Brambilla Claudio Ivan Brambilla Cara signora,

possiamo solo prendere atto di quanto le ha detto la sua ginecologa che ben conosce la situazione (a differenza di me) e che ha già visto l’embrione con attività cardiaca e invitarla ad attenersi a quanto le indica di fare. Mi confonde solamente il fatto che i valori che lei riferisce delle sue beta con tutta probabilità li ha ritrascritti male perché nelle prime settimane di gravidanza raddoppiano quasi il nel giro di 48 ore: se davvero sono come li riferisce in effetti hanno un andamento anomalo. Per quanto riguarda la previsione sulla salute del suo bambino o sull’evoluzione della gravidanza anche in questo caso va considerata la previsione della dottoressa, anche se la parola definitiva potremo averla con il trascorrere dei giorni. Dobbiamo quindi attendere.

Mi tenga aggiornato, se lo desidera, cordialmente. Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate. Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto

Leggi anche: