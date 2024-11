Valore delle beta-hCG che risale dopo un aborto spontaneo

Una domanda di: Eleonora

Salve, ho 24 anni e il 28 ottobre ho fatto un test di gravidanza risultato positivo, successivamente ho fatto le beta con risultato 81, le ho ripetute dopo 48 ore con risultato 103, ho fatto una visita da ginecologica in cui non è stato riscontrato nulla che possa far pensare a una gravidanza, quindi mi ha detto di andare in pronto soccorso nel caso avessi dei dolori, durante la notte stessa ho avuto perdite di sangue (poi durate cinque giorni) e dolori addominali quindi sono andata in pronto soccorso e lì mi hanno detto di aver avuto un aborto spontaneo (rifatte le beta in ospedale erano a 70) ho mandato tutto al mio medico e mi ha detto di comunque continuare a monitorare le beta fino a quando scendevano a zero, dopo due giorni sono tornata a farle ed erano a 56, le ho rifatte dopo altri tre giorni e sono a 76. Qualcuno ha idea di cosa potrebbe essere? In ospedale mi hanno escluso assolutamente l’extra uterina mentre il mio ginecologo ci aveva pensato. Lui ora mi ha detto di continuare con le beta e di andare in pronto soccorso se avessi avuto altre perdite di sangue o dolori. Grazie.





Dottor Gaetano Perrini Dottor Gaetano Perrini

Gentile signora,

la situazione che lei riferisce è molto frequente. In genere è rappresentata da una gravidanza che si è prococemente interrotta e che nel giro di qualche giorno porta ad un flusso mestruale. Tuttavia esistono delle situazioni per le quali le beta tendono a non scendere così rapidamente (persistenza di piccole quantità di materiale coriale, cioè resti abortivi) o addirittura ad aumentare per una trasformazione del materiale abortivo rimasto (mola vescicolare) .

Comprenderà quindi come solo il monitoraggio in assenza di una chiara immagine ecografica sarà in grado di risolvere il quesito .

Contatti quindi il suo specialista di fiducia per controllare e verificare il quadro ed escludere con sicurezza situazioni anomale.

Sperando di essere stato utile, cordialmente.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto