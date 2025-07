Valore delle beta-hCG diverso tra prima e seconda gravidanza

Ogni gravidanza costituisce una storia a sé stante, cioè presenta un andamento e caratteristiche che possono variare non solo da donna a donna ma anche nella stessa donna.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Gentile Martina, ci sono sempre differenze, non devi fare paragoni: ogni gravidanza è una storia a sé, diversa non solo da donna a donna ma anche nella stessa donna. Le beta-hCG che diligentemente hai effettuato, hanno valori in crescita nella norma. Pertanto non resta che attendere l’ecografia fra qualche giorno: se tutto va bene, a prescindere dal valore delle beta che non è predittivo, visualizzerà l'embrione con attività cardiaca. Mi raccomando di assumere acido folico, Vitamina D (se hai carenza) e di utilizzare una dieta di buona qualità! Tanti cari auguri.

Una domanda di: Martina Ho avuto il mio primo bimbo tramite PMA per infertilità causata probabilmente da endometriosi. Incededibelmente dopo appena un paio di mesi di ricerca ho avuto un positivo naturale e non le dico la nostra gioia. Unica grande perplessità che mi mette non poca ansia è la differenza tra le beta della prima gravidanza e quelle della seconda. Per il primo bimbo le prime beta erano circa 987 a 12 pt e 4343 a 16 pt. Per il secondo non so esattamente quando posso aver ovulato, ma con l'ultimo ciclo il 19 giugno e le prime beta il 17 luglio erano 211, le seconde del 19 luglio 562 e le ultime ripetute il 21 1752. Ci può essere così tanta differenza tra le beta di due diverse gravidanze della stessa donna e sperare che tutto vada bene? Ringraziandola anticipatamente le auguro buona giornata.

