Valore delle beta-hCG e sospetta GEU

Una domanda di: Ilenia

Salve dottore, vorrei un suo consiglio su ciò che mi accade, partendo dal presupposto che il 26 marzo ho avuto un ciclo abbondante, continuo ad avere

fastidio al seno. Faccio un test (positivo) la ginecologa richiede esami beta che sono 765 dopo 2 giorni 914 oggi 1211: per la mia ginecologa è una

sospetta GEU (gravidanza extrauterina) perché non raddoppiano, cosa devo aspettarmi? Ho fatto già un’ecografia ma i livelli erano bassi e non ha visto nulla …



Bruno Mozzanega Bruno Mozzanega Cara signora,

se il ciclo è iniziato il 26 marzo, il prossimo flusso sarebbe atteso per il 23 aprile e oggi saremmo al settimo giorno dal concepimento.

Se lei riconosce i giorni fertili è in grado di sapere quando ha ovulato e concepito.

Ritengo assurdo parlare di GEU. Embrione e battito cardiaco saranno evidenziabili solo fra tre settimane, ora è troppo presto, e allora potremo ragionare su fatti concreti.

Smetta di dosare le beta-hCG, viva tranquilla senza pallottoliere e prenoti l’eco intorno al 7-8 maggio.

Non permetta a nessuno di rovinarle l’attesa. Cordialmente.

