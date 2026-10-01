Valore delle beta-hCG in discesa e poi in risalita

Dottoressa Elisa Valmori A cura di Elisa Valmori - Dottoressa specialista in Ginecologia Pubblicato il 01/10/2026 Aggiornato il 01/10/2026

Il valore delle beta-hCG in genere aumenta oppure diminuisce, mentre di solito non accade che abbiano un andamento altalenante, prima scendendo poi risalendo. Una simile eventualità è difficile da spiegare.

Una domanda di: Valeria
Un mese fa ho iniziato ad avere perdite di sangue a pochi giorni dal ciclo che sono durate circa 15 giorni. Al 10° giorno decido di fare un test e scopro che sono incinta. Eseguo le beta e sono a 160, assumo Progeffik e dopo due giorni scendono a 80. Terminano anche le perdite. La ginecologa mi dice che è un aborto e di aspettare che tornino le mestruazioni. Dopo una settimana ho due rapporti e a distanza di due giorni dall'ultimo eseguo una ecografia vaginale per verificare se è tutto ok. La ginecologa mi dice che non c'è camera gestazionale e nessuno segnale di embrione in utero e di ripetere le beta. Quindi a distanza di due settimane da quelle che mi avevano dato esito 160 le ripeto e sono a 180. La ginecologa mi dice di ripeterle dopo una settimana. Le beta ora sono a 380. Esattamente un mese dopo dall'inizio del sangue e a 15 giorni dall'ultimo rapporto. Un paio di giorni fa ho avuto delle macchie marroni molto lievi e ho la sensazione di pressione pelvica oltre che qualche volta crampi da ciclo. Non riesco a smettere di pensare che è una extrauterina e che dovrò fare raschiamento o cose simili.

Elisa Valmori
Elisa Valmori

Salve signora, in effetti la sua vicenda è piuttosto insolita.
Le beta-hCG di solito salgono oppure scendono...difficile che facciano la discesa e poi la risalita! Lei ha fatto i dosaggi sempre nello stesso laboratorio analisi?
Se fossero stati due laboratori diversi, me lo spiegherei un po' di più ma rimane comunque particolare. Lei teme una gravidanza extrauterina dato che non si è visualizzata la camera in utero ma con le beta inferiori a 1000 unità, è possibile che ci troviamo davanti ad una gravidanza molto iniziale oppure ad una gravidanza extrauterina. Il fatto che lei abbia perdite ematiche e dolori simili al ciclo mi fa presumere che sia possibile che lei vada incontro ad un aborto spontaneo.
Lei teme il raschiamento e vorrei dirle che se la gravidanza si interrompe così precocemente, di solito il corpo riesce a ripulirsi senza bisogno né di interventi chirurgici e nemmeno di terapie farmacologiche. So che è una magra consolazione, ma rende un po' più semplice rielaborare questo lutto nel tempo. Resta comunque indicato il monitoraggio delle beta-hCG e i controlli ecografici con la sua curante ginecologa. A mio parere non è indicata l'assunzione di progesterone vista la localizzazione ancora dubbia della gravidanza. Spero di averle risposto, purtroppo siamo ancora in una fase di incertezza e occorre dare tempo al tempo perché le cose si chiariscano. Bello che lei possa contare sulla presenza del suo partner: comunque andranno le cose, sarete ancora più uniti di prima. L'abbraccio a distanza, cordialmente

Valore delle beta-hCG in discesa e poi in risalita

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