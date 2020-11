Valore delle beta-hCG pari a 8: sono incinta?

Una domanda di: Silvia

Vorrei avere un’ informazione … sto impazzendo. Ho avuto l’ultima mestruazione il 14 ottobre e il mio ciclo è regolare. Ho avuto rapporti il 17/20/21/25/28/31 ottobre e l’8 novembre ma non ovulo il quattordicesimo giorno ma dopo. L’11 novembre faccio il test con esito positivo e la sera iniziano delle minuscole perdite rosa chiarissime quasi impercettibili, il giorno dopo si trasformano in marrone scuro per poi diventare rosse ma non è come la solita mestruazione che si presenta abbondante: l’assorbente si macchia poco, vedo di più quando mi pulisco e specifico che non ho nessun dolore. Ieri faccio le beta e sono a 8 e il progesterone a 18,85. Nel frattempo la ginecologa mi ha dato progeffik 200 da prendere la sera, adesso aspetto lunedì per ripetere il dosaggio delle beta. Devo pensare ad un aborto? Grazie mille buona serata.



Buongiorno signora, in relazione a quanto lei riferisce avrebbe effettuato un test di gravidanza dopo qualche giorno di ritardo e avrebbe anche eseguito il dosaggio delle beta-hCG con un valore pari a otto.

Come è noto il test di gravidanza sulle urine risulta positivo quando i valori nel sangue delle beta sono superiori a 25. Il fatto di aver fatto le beta con un valore pari a otto è tutto da valutare avendo la pazienza di affrontare un’attesa di 7-10 giorni. Solo il tempo potrà cioè confermarle o no se è incinta in quanto, col passare dei giorni, se la gravidanza fosse effettivamente iniziata il valore delle beta risulterà aumentato in maniera considerevole, attestando che la gestazione sta evolvendo in modo corretto.

Cordiali saluti.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

