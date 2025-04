Valore delle beta-hCG superiore a 3000 in quarta settimana di gravidanza: troppo alto?

Non esiste un valore assoluto di riferimento delle beta, quindi per sapere come sta procedendo la gravidanza occorre attendere la prima ecografia.

Ho fatto mercoledì un'ecografia transvaginale c'è la camera gestazionale ma non ancora il feto: sarei intorno alle 4 settimane ma le beta sono 3225 e il ginecologo mi ha detto che c'è un'anomalia tra l'ecografia e i valori delle beta, per lui troppo alte, vorrei sapere il suo parere.





Augusto Enrico Semprini Augusto Enrico Semprini Cara Annarita,

c’è una camera gestazione a un buon livello di beta-hCG. Non esistono valori di riferimento assoluti. Io non vedo nessun motivo di preoccupazione. Quando farà le prossime ecografie ci confermerà che va tutto bene e che, quindi, questa mia opinione è corretta? Cordialmente.



