Valore delle beta in aumento, ma niente battito intorno alla 7^ settimana

Una domanda di: Alessia

Salve dottore, ultimo ciclo 14 dicembre. Il 30/01 a 6 settimane + 5 giorni faccio la prima eco. Embrione senza battito che misura 3 mm. Giorno 08/02 embrione cresciuto a 6 mm, ma niente battito. Tra le 2 eco e nei giorni a seguire effettuo le beta che aumentavano giornalmente. Ad oggi nessuna perdita. Il ginecologo non mi ha dato nessuna speranza dicendo che tra qualche giorno effettueremo l’ultima eco e poi raschiamento. Potrei conoscere il suo parere al riguardo. Grazie.



Augusto Enrico Semprini Augusto Enrico Semprini

Cara Alessia, dall’11% al 25 % delle gravidanze si spegne nel primo trimestre, nella maggior parte dei casi per sbilanciamento cromosomico dell’embrione. Le dico come assisto io le pazienti con situazioni, come vede frequenti, quali quella che sta vivendo. Da quando ho la possibilità di visionare camera gestazionale ed embrione non faccio ricorso a dosaggio di beta-hCG perché non mi danno informazioni aggiuntive rispetto a quanto posso osservare in tempo reale tramite ecografia. Il quadro ecografico attuale sembra confermare un aborto interno. Un ultimo controllo ecografico può chiarire ogni dubbio e deve discutere con il suo curante se procedere con un raschiamento per verificare l’assetto cromosomico embrionario, facendo analizzare il materiale abortivo, e poter affrontare con più tranquillità la prossima gravidanza. Un saluto molto cordiale.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto