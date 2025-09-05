Valore delle beta: le settimane come vengono conteggiate?

Dottor Claudio Ivan Brambilla A cura di Claudio Ivan Brambilla - Dottore specialista in Ginecologia Pubblicato il 05/09/2025 Aggiornato il 05/09/2025

La tabella di riferimento in cui sono riportati i valori desiderabili delle beta hCG considera le settimane di gravidanza in modo diverso dal calendario ostetrico. Più di preciso, rispetto a questo indica due settimane in meno.

Una domanda di: Angela
Ho eseguito in data odierna la mia prima analisi del sangue per la rilevazione del beta-hCG. Il risultato è 1345. Ho concepito tra giorno 13 e giorno 15 Agosto. Il primo giorno del mio ultimo ciclo è 5 Agosto. La mia domanda è: le settimane di cui si tiene conto per capire se i valori della beta sono in linea, tengono conto del momento in cui si è concepito, o dell’ultima mestruazione? Vanno bene le mie Beta? Attendo sue. Grazie.

Claudio Ivan Brambilla
Claudio Ivan Brambilla

Gentile signora,
ovviamente il valore delle beta riportato nelle tabelle di riferimento è relativo alle settimane successive al concepimento, perché prima del concepimento le beta-hCG non vengono prodotte quindi non sono rilevabili. Questo vuol dire che le settimane di gravidanza calcolate secondo il calendario ostetrico, che le conteggia a partire dalla data di inizio dell'ultima mestruazione, non coincidono con le settimane riportate nella tabella presente nel referto delle beta. Più di preciso, nella tabella bisogna calcolare due settimane in meno, perché la gravidanza inizia non già il primo giorno dell'ultima mestruazione ma più o meno due settimane dopo. Per fare un esempio, se lei è in sesta settimana secondo il calendario ostetrico, nella tabella delle beta lei deve riferirsi a due settimane in meno, cioè alla 4^ settimana. Detto tutto questo, i risultati degli esami devono essere letti dal medico che li ha prescritti, quindi è il suo ginecologo che deve valutare se il valore è corretto o no anche se certamente può comprenderlo guardando la tabella riportata nel referto. In linea generale, non è opportuno auto-prescriversi il dosaggio delle beta nel sangue: se non è il medico a ritenerlo necessario a maggior ragione non conviene eseguirlo perché appunto ogni nuovo esito può trasformarsi in un motivo di ansia quando magari non ve ne sarebbe alcun motivo. Non faccia più dosaggi, dunque, almeno non di sua iniziativa. Con la prima ecografia tutto sarà più chiaro. Cari saluti.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto

Sullo stesso argomento

Beta h-CG con valore alto, ma l’ecografia non evidenzia nulla

20/08/2025 Gli Specialisti Rispondono di Dottor Gaetano Perrini

Un valore dlele beta che aumenta è un buon segno, tuttavia l'indagine dirimente è l'ecografia che, con il trascorrere dei giorni, se tutto va bene deve visualizzare l'embrione e il battito del cuoricino.   »

Beta ancora alte dopo un aborto: si può cercare una nuova gravidanza?

20/08/2025 Gli Specialisti Rispondono di Dottor Gaetano Perrini

Fino a quando le beta legate a una precedente gravidanza che si è interrotta sono presenti nel sangue non è possibile concepire.   »

Beta-hCG: cosa vuol dire se il valore diminuisce nelle prime settimane di gravidanza?

18/08/2025 Gli Specialisti Rispondono di Dottor Claudio Ivan Brambilla

La diminuzione del valore delle beta-hCG a inizio gravidanza non è un buon segno, visto che se tutto va bene dovrebbe aumentare anche in modo significativo.   »

Beta-hCG negative nel sangue: cosa vuol dire?

13/08/2025 Gli Specialisti Rispondono di Dottor Claudio Ivan Brambilla

UN dosaggio delle beta nel sangue che dà esito negativo esprime che non c'è una gravidanza in atto.   »

Amenorrea dopo la pillola del giorno dopo

07/08/2025 Gli Specialisti Rispondono di Dottor Claudio Ivan Brambilla

La contraccezione d'emergenza può provocare irregolarità mestruale nel mese successivo, tuttavia poiché non funziona nel 100% dei casi, se c'è un ritardo, è opportuno fare il test di gravidanza.   »

Le domande della settimana

Assenza di un rene scoperta dalla morfologica: che succederà alla nascita?

03/09/2025 Gli Specialisti Rispondono di Dottoressa Elsa Viora

Un bimbo che nasce senza un rene, se non vi sono altre anomalie (malformazioni o patologie cromosomiche o genetiche), può contare su un'aspettativa e una qualità di vita sovrapponibili a quelle della popolazione generale.  »

Puntura di zanzara che lascia il segno più del solito

01/09/2025 Gli Specialisti Rispondono di Dottor Leo Venturelli

Ci sono zanzare la cui puntura causa una risposta maggiore, in più verso la fine dell'estate la pelle dei bambini può reagire in maniera più importante all'attacco degli insetti.  »

Rischio di parto pretermine: può servire il pessario?

01/09/2025 Gli Specialisti Rispondono di Dottoressa Elisa Valmori

Il pessario può evitare che il collo dell'utero si raccorci ulteriormente, un'alternativa più radicale è il cerchiaggio che consiste in una cucitura della cervice che ne impedisce l'apertura fino al parto.   »

Fai la tua domanda agli specialisti
 