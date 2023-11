Valore delle beta oltre 10 mila ma l’ecografia non rileva nulla

Una domanda di: Ashanty

Buongiorno,

la data del concepimento è stata il 9/10, ma alla prima ecografia non si è visto nulla, così il ginecologo mi consiglia di fare l’esame beta eseguito l’ 8/11 ed il risultato è di 10753.23. Il giorno della seconda ecografia non risulta ancora nulla, mi consiglia di rifare le beta (che devo ancora eseguire ) ho ancora speranze?

E se così non fosse cosa mi devo aspettare? La mia salute è in pericolo ?

La ringrazio, ma sono alla prima esperienza e sono molto spaventata.



Francesco Maria Fusi Francesco Maria Fusi Gentile signora,

il valore delle beta-hCG è alto, dovrebbe vedersi una camera gestazionale con embrione. Adesso occorre capire se non si vede l’embrione nella camera, ma la camera gestazionale è in utero (in tal caso potrebbe essere un uovo cieco o un concepimento ritardato), oppure se non si vede neppure la camera gestazionale. In quest’ultimo caso c’è un rischio concreto di gravidanza extrauterina. Il passare dei giorni permetterà di capire com’è la situazione. Cordialmente.

