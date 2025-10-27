Valori che indicano resistenza ovarica: si può concepire lo stesso?

Una domanda di: Lucia

Ho 38 anni compiuti a settembre, premetto che siamo alla ricerca di una gravidanza da maggio 2024, ho avuto un aborto precocissimo a dicembre 2024, da allora non ho più visto un positivo e ci siamo rivolti alla pma, come richiesto dalla ginecologa del centro ho eseguito gli esami ormonali in 3 giornata del ciclo con i seguenti valori:

FSH 9.05 mIU/ml

LH 2.65 mIU/ml

Estradiolo (E2) 109.8 pg/mL

Prolattina (PRL) 184.3 mIU/mL

TSH 1.05 µIU/mL

Che possibilità ho di concepire con una Fivet con questi valori?

