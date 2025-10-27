Valori che indicano resistenza ovarica: si può concepire lo stesso?

Dottor Francesco Maria Fusi

Una domanda di: Lucia
Ho 38 anni compiuti a settembre, premetto che siamo alla ricerca di una gravidanza da maggio 2024, ho avuto un aborto precocissimo a dicembre 2024, da allora non ho più visto un positivo e ci siamo rivolti alla pma, come richiesto dalla ginecologa del centro ho eseguito gli esami ormonali in 3 giornata del ciclo con i seguenti valori:
FSH 9.05 mIU/ml
LH 2.65 mIU/ml
Estradiolo (E2) 109.8 pg/mL
Prolattina (PRL) 184.3 mIU/mL
TSH 1.05 µIU/mL
Che possibilità ho di concepire con una Fivet con questi valori?

Francesco Maria Fusi
Francesco Maria Fusi

Buongiorno,
l'estradiolo alto in condizioni basali e la forbice allargata tra i valori di FSH e LH indicano una iniziale resistenza ovarica, cioè le sue ovaie stanno cominciando a perdere la loro originaria efficienza. Manca il valore dell'antimulleriano. In ogni caso non è impossibile concepire con questi valori, solo un po' più difficile rispetto ad un'altra donna della sua età, che ha un fecundity rate mensile (probabilità di concepire) del 15-18%. Cordialmente.

Le domande della settimana

Broncospasmo in un bimbo di 3 anni: conviene fare il vaccino antiinfluenzale?

27/10/2025 Gli Specialisti Rispondono di Professor Giorgio Longo

La vaccinazione antiinfluenzale non è responsabile di broncospasmi. Le “bronchiti asmatiformi” ricorrenti sono tipiche dell’età prescolare, dell’età della socializzazione, quando i bambini inevitabilmente si passano uno con l’altro i virus di stagione (fondamentali per far maturare il bagaglio di difese...  »

Pancione e traumi: quando preoccuparsi?

27/10/2025 Gli Specialisti Rispondono di Dottoressa Elisa Valmori

Durante la gravidanza, in seguito a un infortunio la verifica che tutto sta procedendo al meglio è una pancia sempre bella morbida e soffice. Qualora la pancia dovesse indurirsi ed essere molto tesa oppure dovessero comparire dolori simili a quelli del ciclo mestruale, potremmo essere di fronte a contrazioni...  »

A 5 settimane l’embrione non si vede

27/10/2025 Gli Specialisti Rispondono di Professor Augusto Enrico Semprini

Nella 5^ settimana di gravidanza non è motivo di allarme non visualizzare l'embrione con il battito del cuoricino. In questa epoca quello che conta è individuare in utero la camera gestazionale.   »

