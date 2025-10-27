Valori che indicano resistenza ovarica: si può concepire lo stesso?

Una domanda di: Lucia
Ho 38 anni compiuti a settembre, premetto che siamo alla ricerca di una gravidanza da maggio 2024, ho avuto un aborto precocissimo a dicembre 2024, da allora non ho più visto un positivo e ci siamo rivolti alla pma, come richiesto dalla ginecologa del centro ho eseguito gli esami ormonali in 3 giornata del ciclo con i seguenti valori:
FSH 9.05 mIU/ml
LH 2.65 mIU/ml
Estradiolo (E2) 109.8 pg/mL
Prolattina (PRL) 184.3 mIU/mL
TSH 1.05 µIU/mL
Che possibilità ho di concepire con una Fivet con questi valori?
Francesco Maria Fusi
Buongiorno,
l'estradiolo alto in condizioni basali e la forbice allargata tra i valori di FSH e LH indicano una iniziale resistenza ovarica, cioè le sue ovaie stanno cominciando a perdere la loro originaria efficienza. Manca il valore dell'antimulleriano. In ogni caso non è impossibile concepire con questi valori, solo un po' più difficile rispetto ad un'altra donna della sua età, che ha un fecundity rate mensile (probabilità di concepire) del 15-18%. Cordialmente.
Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.
