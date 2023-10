Valori delle beta-hCG dopo un’eterologa

Una domanda di: Marina

Buon giorno, le espongo il mio problema. Circa 6 anni fa io e il mio compagno abbiamo deciso di cercare un figlio. Purtroppo non è mai arrivato. Allora abbiamo intrapreso la fecondazione assistita: 3 tentativi andati male. Ora ho 43 anni e ci siamo rivolti ad una clinica per fecondazione eterologa. Il

20 settembre è stato eseguito il transfer e dopo 12 giorni ho eseguito le Beta. Esito 119.4. Ripeto dopo 2-3 giorni esito 224.8. Ripeto dopo 4 giorni esito 314.4. Me le fanno ripetere di nuovo dopo 3 giorni e il risultato è 315.2. Ora mi chiedono di ripetere di nuovo le Beta fra 3 giorni. Ma da quello che leggo su internet credo che ormai sia ovvio che c’è qualcosa che non va.



Augusto Enrico Semprini Augusto Enrico Semprini

Cara Marina,

i dosaggi delle beta, se sono corretti, indicano una gravidanza che non sta evolvendo.

In questo momento l’ecografia non è di aiuto ma i dosaggi sul sangue sì, soprattutto per non inciampare in una gravidanza extra uterina che, per sua natura, è una condizione medica infida e subdola che può comportare pericoli per la salute della gestante. Quindi giusta la richiesta del monitoraggio a 3 giorni e queste hcg devono scendere fino a 0 prima di metterci in una situazione di completa tranquillità.

Se ha altre blastocisti dopo poco può riprovare, se invece ha un compagno con un seme normale può pensare a un recupero di fertilità spontanea.

In questo momento la prima istanza è quella di tutelarla da un possibile impianto extra uterino.

Mi sembra che chi la sta seguendo le abbia dato le indicazioni giuste per sincerarci che non vi siano pericoli.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto