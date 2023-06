Valori oltre il limite desiderabile di glicemia, trigliceridi, GGT: che fare?

Una domanda di: Alessandro

Gentilissimo Dottore,

sono entrato per caso in questo sito e mi sono permesso di farle una domanda.

Ho fatto analisi sangue e urine e mi trovo questi valori.

Gamma GT 119

Gligemia 181

Trigliceridi 168.

La ringrazio anticipatamente per la sua disponibilità.



Gianni Bona Gianni Bona

Gentile signor Antonio,

quello che posso dirle è che i valori che mi riporta richiedono con una certa tempestività la consulenza di un diabetologo. La sua glicemia a 181 autorizza la diagnosi di diabete, la soglia massima entro cui deve rimanere il suo valore è infatti 125. Anche le GGT, enzimi che svelano lo stato di salute del fegato, hanno un valore che supera la soglia desiderabile, equivalente a 61, così come i trigliceridi il cui valore dovrebbe essere inferiore a 150. Lei non mi riferisce quanti anni ha, ma a prescindere da questo, con l’aiuto del diabetologo dovrà assolutamente impostare un tipo di vita, in particolare sotto il profilo alimentare, che riporti i valori delle tre voci entro i limiti desiderabili, cioè che non espongono a rischi per la salute. Non so nulla dei valori della sua pressione del sangue, che ci auguriamo siano normali, ma che comunque, se non lo ha già fatto, le

consiglio di controllare. Cordialmente.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

