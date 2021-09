Vanno bene le mie beta-hCG?

Una domanda di: Elisa

Buongiorno dottoressa, le scrivo perché vorrei chiederle un parere.

Ho scoperto di essere incinta il 10 settembre attraverso il normale test da

casa clear blue, il risultato era 2-3 settimane dal concepimento!Ultimo

ciclo il 6 agosto e il rapporto completo è avvenuto il 23 agosto.

Sabato 11 primo dosaggio delle beta (680), il ginecologo mi fissa la visita

il 16 settembre durante la quale è visibile solo la camera gestazionale di

3 millimetri.

Lui afferma che è troppo piccola per le settimane di gestazione ma mi chiede

di ripetere le beta per verificare se la gravidanza è avvenuta dopo o si è

arrestata.

Eseguo il secondo dosaggio il 17 settembre e sono salite a 2770, me le fa

ripetere di nuovo martedì 22 e sono a 4778 e infine sabato 25 e sono a 9503!

Lui sostiene che la crescita non va bene e che dovrebbero raddoppiare ogni

due giorni ma ho letto che il raddoppio avviene ogni due giorni fino a

valori di 1200, poi ogni tre è da 6000 ogni 4.

Me le fa ripetere ancora ma mi crea un ansia terribile!

Ho spiegato che ho la certezza del concepimento perché il rapporto c’è stato

il 23!

E partendo dal concepimento credo che con i valori ci siamo.

Lei che dice dottoressa? Davvero non vanno bene queste beta?



Elsa Viora Elsa Viora

Gentile signora Elisa,

l’unico modo per capire se una gravidanza sta andando avanti (in termini più eleganti “è in evoluzione”) è vedere l’embrione ed il suo cuoricino che pulsa: questo si può valutare solo con l’ecografia.

Le beta-hCG sono un ormone prodotto dal trofoblasto, cioè quello che diventerà poi la placenta, e ci indicano che c’è del tessuto trofoblastico quindi che la gravidanza è iniziata, ma non ci possono dire se sta andando avanti o meno. I valori comunque sono estremamente varibili come si può vedere anche da quanto riportato nei referti.

Le consiglio di ripetere l’ecografia transvaginale che, considerato un concepimento il 23 agosto, ci potrà dire con certezza se la gravidanza sta andando avanti oppure no. A proposito del concepimento, tenga comunque presente che non è detto che avvenga lo stesso giorno del rapporto se quest’ultimo non ha coinciso con il giorno dell’ovulazione. Gli spermatozoi maschili possono, infatti, vivere nell’apparato genitale della donna per qualche giorno per poi fecondare l’ovocita quando l’ovulazione si verifica. Significa che anche se ha avuto il rapporto il 23 agosto (che di sicuro era uno dei giorni del periodo cosiddetto “fertile”) nulla esclude che il concepimento sia avvenuto nei giorni immediatamente successivi. A presto.

