Vanno bene queste beta-hCG?

Una domanda di: Katia

Ultimo ciclo 18 ottobre: come sono le beta? 18.166 a 4 settimane e 5 giorni. Grazie.



Claudio Ivan Brambilla Claudio Ivan Brambilla

Gentile signora,

il valore delle beta h-CG ha un senso se confrontato con valori precedenti.

Quello che conta cioè è che aumenti con il passare dei giorni, possibilmente raddoppiando ogni due giorni. Un unico valore dice poco nulla, ovvero

esprime che una gravidanza è in atto ma non se è in evoluzione. In generale non occorre effettuare il dosaggio delle beta nel sangue o almeno non di

propria iniziativa: per sapere se una gravidanza è iniziata basta effettuare il test sulle urine, usando il classico kit casalingo. Le sconsiglio quindi

di effettuare un ulteriore dosaggio nel sangue: il sangue serve più che mai in questo momento, è meglio non sottoporsi a prelievi che non hanno

un’utilità. Nel frattempo può fissare l’appuntamento per la prima ecografia, non prima della sesta-settima settimana, epoca in cui sarà possibile anche

individuare ecograficamente l’embrione. Con cordialità.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto