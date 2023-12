Vanno bene queste beta?

Una domanda di: Vale

Salve, ultima mestruazione il 21/10, test di gravidanza positivo il 23/11, beta 834 il 24/11, prima visita il 05/12 ci sono la camera gestionale e il sacco

vitellino ma non si vede l’embrione. Ripeto le beta il giorno stesso 2964, le ripeto ieri 11/12 3168 ho la visita ginecologica il 14. Devo pensare che

la gravidanza si sia fermata? Le beta non mi dicono nulla di confortante: potreste aiutarmi?



Elsa Viora Elsa Viora

Gentile Vale,

in questa situazione il dosaggio delle beta-hCG ha scarso valore dal momento che è già stata visualizzata la camera ovulare all’interno della cavità uterina, quindi sappiamo che la gravidanza è nell’utero. L’unico modo per capire se la gravidanza sta andando avanti oppure no è ripetere l’ecografia dopo una settimana e vedere se si è formato l’embrione e se c’è l’attività cardiaca. Le chiedo scusa se sono stata troppo diretta, ma è così. Non resta che aspettare e dare tempo.

Non ripeta più le beta-hCG perchè non ci darebbero informazioni utili dal punto di vista clinico e quindi non è opportuno sottoporsi ad altri prelievi. Mi faccia sapere.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto