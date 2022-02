Vanno bene queste beta?

Individuare nel snague o nelle urine la gonadotropina corionica umana (beta-hCG) serve solo a confermare l'inizio di una gravidanza.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Gentile signora, le beta-hcg a 4 settimane dall’ultima mestruazione servono solo a confermare la gravidanza. Fra due settimane una ecografia evidenzierà embrione, sede della gravidanza e battito cardiaco. Per ora si può sapere soltanto che ha concepito e si è annidato. Se le perdite dovessero aumentare e diventare rosso vivo dovrà andare in ospedale. Con cordialità.

Una domanda di: Diana Ho fato le beta il giorno 10 di febbraio ed erano 3138.0 Oggi ho fatto di nuovo e sono 4816.03. Le ultime mestruazioni le ho avute il 15 di gennaio però da una settimana ho delle perdite marroni, non ho dolori non ho nulla. Queste perdite naturalmente mi preoccupano: vanno bene le beta? Mi consiglia di andare in ospedale? Grazie.

Gli Specialisti Rispondono

In gravidanza, il riposo assoluto a letto può essere controproducente, quindi viene consigliato in casi davvero eccezionali. Brevi passeggiate, non affaticanti, possono in genere essere affrontate anche in caso di placenta previa. »

Gli Specialisti Rispondono

La presenza di cisti dei plessi corioidei è fisiologica per moltissimo tempo, quindi non deve far temere nulla. »

Gli Specialisti Rispondono

I bimbi di un anno e mezzo a volte non rispondono alla chiamata dei genitori per esprimere disappunto, perché sono contrariati. »