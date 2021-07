Varicocele e fertilità

Una domanda di: Saba

Salve dottore, volevo chiedere il suo parere.

Il mio compagno, 40 anni, deve iniziare una cura di ormoni a seguito di un

intervento di varicocele di terzo grado. Prima dell’ intervento gli spermatozoi

erano appena 300 mila, a oggi invece sono 8 milioni, ma l’andrologo per ottenere

al più presto possibile una gravidanza naturale ha voluto prescrivere una

cura di Gonasi 2000 due volte alla settimana e Fostimon 150 a giorni

alterni ed anche uno sciroppo (Bioargin). La mia domanda è: senza

questa cura non c’è possibilità di una gravidanza naturale?

Dato che lui ha fatto la prima dose di vaccino il 12 luglio e la seconda

deve farla il 2 agosto sarebbe meglio iniziare subito la cura nonostante il

vaccino? Oppure è consigliabile iniziare la cura dopo il vaccino?

Grazie in anticipo della sua risposta.



Francesco Maria Fusi Francesco Maria Fusi La cura è sicuramente un notevole aiuto. Può iniziarla subito, il vaccino non interferisce. Quanto alla gravidanza naturale, tutto è possibile, anche nei casi più difficili, bisognerebbe però valutare su un spermiogramma completo e ben fatto, con anche test di capacitazione. Con cordialità.

