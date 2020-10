Varicocele e (mancato) concepimento

Una domanda di: Vanessa

Ho 37 anni (fra poco 38) e da circa 7/8 mesi io e il mio compagno che ha 30 anni, stiamo cercando di concepire. Dopo

il lockdown ha eseguito uno spermiogramma perché sin da adolescente ha il varicocele. Valori bassi. Ci siamo rivolti ad uno specialista il quale dopo

averci confermato che si tratta di un varicocele al terzo stadio, ci ha fatto ripetere l’esame del liquido seminale ma stavolta l’esito è opposto. Tutto

bene, a suo dire, il varicocele non va operato, o meglio non per il fine del concepimento. Siamo un po’ confusi, vorremmo ripetere lo spermiogramma, così

come suggerito dal mio ginecologo. Ma mi chiedo se davvero un varicocele di terzo grado possa non incidere sulla qualità del liquido seminale. Vorrei

nel frattempo controllare le tube eseguendo l’isterosalpingografia (ma ho un po’ il timore che sia invasivo e doloroso). Per il resto nessun altro

problema e/o patologia (i dosaggi ormonali eseguiti da entrambi hanno dato risultati buoni). Ciclo regolare ogni 26/27 giorni. Soltanto negli ultimi 5 mesi

l’ho notato un po’ ridotto nei giorni e nel flusso. Da circa 3 settimane abbiamo iniziato entrambi ad assumere Genante, 2 compresse al dì, con la

speranza che nel frattempo possa contribuire a realizzare il nostro sogno dopo 6 anni di unione felice. Spero possiate delucidarmi e, rassicurami

perche a volte mi sento scoraggiata e già un po’ avanti con gli anni (temo che scorra ulteriormente il tempo) per concepire. Grazie, grazie per

l’attenzione.



Francesco Maria Fusi Francesco Maria Fusi Gentile signora,

il varicocele ha un effetto quando il reflusso basale è continuo. Spesso non viene alterato il numero degli spermatozoi, ma l’integrità del DNA.

In ogni caso il mancato concepimento dipende sempre dall’interazione di due individui, per cui la valutazione deve sempre essere fatta sulla base della coppia, tenendo presenti i tre grandi gruppi di fattori di sterilità, cioè il fattore maschile, quello meccanico femminile e quello endocrino-ovulatorio femminile. Se il periodo di mancato concepimento si prolunga ancora di qualche mese suggerirei di rivolgersi ad un centro specializzato.

