Ventricoli cerebrali del feto più grandi della norma

ecografia di secondo livello ma ho molta paura: mi può aiutare? Non so più che pensare la ringrazio aspetto sue notizie.

Buon pomeriggio, sono incinta di 18 settimane + 4 giorni e in un controllo mi viene



Gentile Angela,

i ventricoli cerebrali sono strutture poste all’interno della testa del feto. La misura è considerata normale fino a 10 mm.

La misura dei ventricoli cerebrali laterali è considerata “normale” fino a 10 mm, se la misura è fra 11 e 15 mm si parla di “ventricolomegalia border-line”, se la misura è uguale o superiore a 15 mm si parla di “idrocefalia”. Nel suo caso la misura è di 10,8 mm e 11,2 mm, quindi ai limiti della norma, al momento non c’è da preoccuparsi ma la situazione va controllata nelle prossime settimane. Quel che si dovrà fare è studiare con attenzione l’anatomia di tutto del cervello e, se ci fossero dei dubbi, questo può essere fatto con maggiore accuratezza mediante la risonanza magnetica (RM). Sono certa che i colleghi che eseguono l’ecografia di II livello sono perfettamente in grado di fare una valutazione completa del caso e di spiegarle per bene quel che c’è da sapere. Cari saluti.

Spero di essere stata utile

