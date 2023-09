Ventricoli dilatati in un feto di 18 settimane

Una domanda di: Angela

Sono incinta di 18 settimane + 4 giorni. Ho fatto oggi una visita di controllo dove la ginecologa mi ha detto che il feto ha i ventricoli a destra e a sinistra del cervello più dilatati: dx 10.8 mm e sx 11.2 mm. Mi ha detto di fare altri accertamenti, cioè un’ ecografia di secondo livello: mi può dire che cos’è e come si esegue? Sono preoccupata, la ringrazio.



Patrizia Mattei Patrizia Mattei

Buongiorno signora,

i ventricoli cerebrali sono degli spazi nel cranio fetale ripieni di liquido. Dovrebbero misurare massimo 10 mm. Nel suo caso sono un po’ di più ma si parla di una ventricolomegalia lieve. Un controllo di secondo livello è una ecografia fatta in centro di riferimento da personale esperto che serve ad escludere altre eventuali anomalie associate. Se tutto il resto è normale una ventricolomegalia lieve può riscontrarsi in un feto normale e può regredire in utero rientrando nei parametri regolari. È un reperto che va monitorato nel tempo. Vanno indagate eventuali cause infettive. Ne parli con il suo ginecologo che saprà chiederle gli eventuali approfondimenti diagnostici del caso. Le faccio tanti auguri.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

