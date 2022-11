Ventricoli laterali cerebrali con diametro superiore alla norma

Quando l'ecografia rileva un'anomalia dei ventricoli cerebrali del feto è necessario effettuare indagini di approfondimento.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Gentile signora, le informazioni che mi dà sono un po’ scarse per formulare una ipotesi diagnostica. I ventricoli cerebrali sono strutture endocraniche ripiene di liquido che dovrebbero avere diametro, per essere nella norma, inferiore a 10 mm. Nel suo caso si tratta di una modesta deviazione dalla norma che merita comunque degli approfondimenti diagnostici. Alcune infezioni, per esempio, possono determinare una dilatazione dei ventricoli cerebrali. Suppongo che il suo ginecologo le abbia prescritto degli esami ematici e una ecografia di secondo livello. Un saluto.

Una domanda di: Haxhire Sono andata dalla ginecologa e mi ha detto che il ventricoli laterali cerebrali presenta un diametro di: 11.9mm a destra; 12.1mm a sinistra. Mi aiutate per capire qualcosa in più ?

Gli Specialisti Rispondono

