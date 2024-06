Ventricolo cerebrale posteriore borderline

Quando l'ecografia riscontra che il ventricolo cerebrale posteriore ha una misura ai limiti della norma, è corretto ripetere il controllo per verificare l'andamento della situazione.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Buongiorno signora, il valore del ventricolo posteriore 9,8 mm è ancora nella norma ma quasi al limite superiore. Per questo, per escludere che esca dalla norma, le hanno richiesto un controllo a due settimane. In linea di massima una dilatazione si manifesta già dall’ecografia morfologica. Il controllo è una misura prudenziale. Le faccio tanti auguri.

Una domanda di: Sabrina Sono a 33 settimane di gravidanza oggi ho fatto un ecografia che è risultato il ventricolo celebrale posteriore di 9,8 mm descrivendolo borderline. Le ecografie precedenti erano tutte apposto e sono preoccupata, anche se l’ostetrica mi ha detto che se ci fosse stato un problema l’avrebbero visto nelle ecografie precedenti, mi hanno dato un’altra ecografia di controllo tra due settimane. È grave come situazione? Può ingrossare ancora? Grazie in anticipo.

