Ventricolo cerebrale posteriore di 11 mm: è preoccupante?

La misura è considerata "normale" fino a 10 mm. Se la misura è fra 11 e 15 mm si parla di "ventricolomegalia border-line", una condizione che richiede un approfondimento diagnostico.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Gentile Marta, vediamo insieme che cosa significa una misura del ventricolo cerebrale posteriore di 11 mm. I ventricoli cerebrali sono strutture poste all’interno della testa del feto. La misura è considerata “normale” fino a 10 mm. Se la misura è fra 11 e 15 mm si parla di “ventricolomegalia border-line”. Se la misura è uguale o superiore a 15 mm si parla di “idrocefalia”. Nel suo caso la misura è di 11 mm, quindi ai limiti della norma, al momento direi che non c’è da preoccuparsi ma la prudenza è d’obbligo. Di solito vengono proposti una valutazione accurata dell’anatomia intracranica, cioè si va a osservare se le varie parti del cervello si stanno formando regolarmente e questo può essere fatto sia con l’ecografia sia con la risonanza magnetica (RM) e un controllo a distanza di 10-15 giorni. La RM permette certamente una valutazione più accurata ma ha costi molto elevati e richiede esperienza specifica da parte del neuroradiologo che deve conoscere lo sviluppo del cervello del feto e quindi sapere che cosa è normale e che cosa no ad ogni precisa settimana di gravidanza. Sono certa che il collega con cui ha fatto l’ecografia le ha spiegato quanto ha visto ed io le sto solo ripetendo quanto già sa., dico bene? Cordialmente.

Una domanda di: Marta Sono alla 31 settimana di gestazione di una bambina. Oggi pomeriggio ho fatto la flussimetria e risulta una dilatazione del corno posteriore del ventricolo laterale di destra di 11 mm. Il ginecologo mi ha detto di fare una RMN cerebrale fetale ed io mi sento molto preoccupata. La ringrazio in anticipo per il suo riscontro.

Gli Specialisti Rispondono

Dopo un'interruzione spontanea della gravidanza, si può senza dubbio cercare di rimanere incinta di nuovo, senza che sia necessario sottoporsi a indagini particolari. L'aborto è un'eventualità frequente prevista da madre natura per assicurare la nascita di bambini sani. »

Gli Specialisti Rispondono

Per capire quale possa essere la cura più adatta per controllare una tosse che si protrae per giorni e giorni è prima di tutto necessario focalizzarne l'origine. »

Gli Specialisti Rispondono

A volte il fastidio al basso ventre che comapre in gravidanz apuò essere in relazione con la stipsi. Diventa dunque importante faavorire l'attività dell'intestino con l'alimentazione e il movimento. »

Gli Specialisti Rispondono

Posto che le ragioni di una prescrizione vanno richieste al medico che l'ha effettuata, è senz'altro possibile che in caso di gravidanza in età avanzata, anche senza particolari fattori di rischio, venga indicato l'uso dell'aspirinetta (il Cardirene) per giocare d'anticipo sull'eventuale comparsa di... »

Gli Specialisti Rispondono

A prescindere dall'età materna al momento del concepimento, è opportuno che tutte le donne nel primo trimestre di gravidanza effettuino il test combinato o perlomeno la misurazione della TN (translucenza nucale), che rappresentano il metodo universale e raccomandato di screening delle anomalie fetali.... »