Ventricolomegalia del feto: peggiorerà?

Dottoressa Elsa Viora A cura di Elsa Viora - Dottoressa specialista in Ginecologia Pubblicato il 11/08/2025 Aggiornato il 11/08/2025

Fare previsioni, soprattutto da remoto, su quello che accadrà nello sviluppo del feto non è possibile: quando si hanno dubbi al riguardo è opportuno esporli al medico che esegue l'ecografia.

Una domanda di: Sara
Nell’ultima visita ecografica di II livello hanno riscontrato al mio bambino un’ampiezza del ventricolo laterale dx di 10.5mm e quello sx di 7.2mm. Gli altri parametri cerebrali e strutture sono tutte nella norma. Mi hanno anche consigliato di fare una RM fetale la quale ha rilevato tutti i parametri cerebrali nella norma eccetto la misura dei ventricoli che è
risultata essere 16mm il dx e 11mm il sx. Le mie domande sono: com’è possibile una tale differenza tra eco e RM? Cosa mi devo aspettare in futuro? Sono a 27+1 e sono molto preoccupata. Ho paura che queste misure possano peggiorare. Grazie.

Elsa Viora
Elsa Viora

Gentile Sara,
certamente i medici che le hanno fatto l’ecografia e poi la RM le avranno spiegato. Io posso solo dirle che, da quanto lei scrive, la valutazione ecografíca è nei limiti di norma.
Per quanto riguarda la misurazione RM non so proprio dirle perché vi sia una tale discrepanza, in genere c’è una discrepanza di piccola entità perché la metodica è diversa.
Per quanto riguarda ciò che succederà nel futuro, ovviamente non lo so, Immagino le avranno suggerito ulteriori controlli ed eventuali accertamenti, solo facendo una valutazione complessiva che tenga conto di tutti gli elementi sarà possibile formulare un giudizio più completo, sempre tenendo conto che ad oggi, da quanto lei scrive, il quadro ecografico è nei limiti di norma. Esprima questi suoi dubbi ai medici che la stanno seguendo: è giusto farlo perché è l'unico modo per ottenere le risposte che si cercano. Cordiali saluti.

