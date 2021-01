Ventricolomegalia del feto: si può stare tranquilli?

Elisa Valmori Elisa Valmori

Salve cara signora, quella della ventricolomegalia (ossia ampiezza maggiore del dovuto dei ventricoli laterali cerebrali) è una condizione che va un po’ chiarita.

Intanto va detto che il limite tra normalità e patologia non è così preciso in quanto abbiamo un valore normale se inferiore ai 10 millimetri e poi una zona grigia in caso di spessore compreso tra 11 e 15 millimetri (in questo caso si parla di ventricolomegalia borderline).

Va anche detto che i feti di sesso maschile tendono ad avere dei ventricoli cerebrali più ampi rispetto alle controparti femminili e quindi per i maschi i limite di normalità secondo alcuni sarebbe addirittura di 12 millimetri di diametro.

Inoltre, come per tutti i parametri ecografici, un conto è averne uno al limite o patologico, un altro se sono presenti altre anomalie o sospette tali.

Nel suo caso, quindi, mi sento di rincuorarla e la invito anch’io a ripetere l’esame presso un valido centro di diagnosi prenatale (immagino si intenda questo con “ecografia di terzo livello”) in modo da avere una consulenza chiara ed esaustiva della vostra situazione dal punto di vista ecografico.

Resto a disposizione se desidera e intanto le faccio gli auguri per questo bimbo in arrivo di cui a breve inizierà a sentire i movimenti…sempre che non li percepisca già.

Cordialmente.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto