Ventricolomegalia di 10,5 mm: c’è da preoccuparsi?

Dottoressa Elsa Viora A cura di Elsa Viora - Dottoressa specialista in Ginecologia Pubblicato il 20/10/2025 Aggiornato il 20/10/2025

Una misura dei ventricoli cerebrali pari a 10,5 mm è nei limiti della norma e questo vale anche se viene riscontrata nelle settimane successive al primo controllo.

Una domanda di: Mariagrazia
A 20 settimane ho effettuato la morfologica ed è risultata una ventricolomegalia monolaterale sinistra lieve di 10.5 mm e dopo un giorno ho effettuato la RM che confermano la ventricolomegalia monolaterale sinistra lieve con associata irregolarità del corno frontale su più verosimile base acquisita. Ho effettuato il controllo a distanza di 15 giorni e la situazione è rimasta invariata. Potete spiegarmi a cosa vado incontro?



Elsa Viora
Elsa Viora

Gentile Maria Grazia,
da quanto lei riporta la misura dei ventricoli cerebrali è nei limiti di norma e la situazione è rimasta invariata a distanza di due settimane. Per quanto riguarda la "associata irregolarità del corno frontale su più verosimile base acquisita" non so proprio esprimere un parere. Immagino che il medico che ha fatto l'ecografia (che ha un quadro completo del feto), il medico che ha fatto la RM ed il suo ginecologo (che conosce tutta la situazione clinica) le abbiano fornito tutte le informazioni. Se così non fosse non esiti a chiedere delucidazioni. Mi spiace ma da quanto lei riporta non saprei proprio che cosa dirle.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto

Le domande della settimana

Allattamento a rischio per condizione aziendale: si ha diritto al 100% della retribuzione?

20/10/2025 Gli Specialisti Rispondono di Dottoressa Paola Bernardi Locatelli

Per l'interdizione post partum per rischi aziendali per legge è dovuta solo l'indennità di maternità INPS (80% della retribuzione media giornaliera) ma l'eventuale integrazione al 100% dal datore di lavoro può essere prevista dal CCNL o dalla contrattazione aziendale.  »

Minaccia d’aborto: può essere colpa dell’allattamento?

20/10/2025 Gli Specialisti Rispondono di Dottoressa Elisa Valmori

In gravidanza, continuare ad allattare il primo bambino non causa direttamente contrazioni dell'utero ma è impegnativo dal punto di vista psico-fisico. Ridurre le poppate giornaliere, quando sono numerose come quelle offerte a un neonato, è una buona idea soprattutto se il primo figlio ha già 15 mesi...  »

Bimba di tre anni con otiti ricorrenti: perché?

06/10/2025 Gli Specialisti Rispondono di Professor Giorgio Longo

A volte è la particolare conformazione delle tube di Eustachio (i tubicini che collegano l'orecchio al naso) a favorire la ricorrenza delle otiti, tuttavia con la crescita tutto si risolve.   »

Fai la tua domanda agli specialisti
 