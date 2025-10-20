Ventricolomegalia di 10,5 mm: c’è da preoccuparsi?

Una domanda di: Mariagrazia A 20 settimane ho effettuato la morfologica ed è risultata una ventricolomegalia monolaterale sinistra lieve di 10.5 mm e dopo un giorno ho effettuato la RM che confermano la ventricolomegalia monolaterale sinistra lieve con associata irregolarità del corno frontale su più verosimile base acquisita. Ho effettuato il controllo a distanza di 15 giorni e la situazione è rimasta invariata. Potete spiegarmi a cosa vado incontro?



Elsa Viora Elsa Viora

Gentile Maria Grazia,

da quanto lei riporta la misura dei ventricoli cerebrali è nei limiti di norma e la situazione è rimasta invariata a distanza di due settimane. Per quanto riguarda la "associata irregolarità del corno frontale su più verosimile base acquisita" non so proprio esprimere un parere. Immagino che il medico che ha fatto l'ecografia (che ha un quadro completo del feto), il medico che ha fatto la RM ed il suo ginecologo (che conosce tutta la situazione clinica) le abbiano fornito tutte le informazioni. Se così non fosse non esiti a chiedere delucidazioni. Mi spiace ma da quanto lei riporta non saprei proprio che cosa dirle.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

