Ventricolomegalia: di cosa si tratta?

Salve qualcuno mi può parlare di ventricolomegalia? Ho fatto la morfologica a 19 settimane un ventrico è normale 6.6, l’altro è ai limiti dei livelli 9.5. Ho paura, può diminuire da solo? A che settimana smette di crescere? Ho paura!!!! Devo fare un altro controllo fra 2 settimane …



Gentile Chiara,

cerco di chiarire alcuni concetti base: i ventricoli cerebrali sono strutture poste all’interno della testa del feto. La misura è considerata “normale” fino a 10 mm.

Se la misura è fra 11 e 15 mm si parla di “ventricolomegalia border-line”. Se la misura è uguale o superiore a 15 mm si parla di “idrocefalia”. Nel suo caso la misura è di 9,5 mm, quindi nella norma, ma a scopo prudenziale il collega ha preferito rivalutare la situazione a breve scadenza. In condizioni normali e in linea generale, i ventricoli non crescono, anzi è l’unica misura che può anche diminuire. Ed è importante non solo controllare la misura nel tempo, ma anche valutare l’anatomia intracranica e quindi le strutture presenti in quello che chiamiamo genericamente “cervello”, ma che è formato da varie parti. Con cordialità.

