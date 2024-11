Ventricolomegalia individuata durante la gestazione: può dare problemi a 9 anni di età?

Una domanda di: Tania

Salve dottore, le volevo dire che ho un bimbo di nove anni che durante la gestazione gli hanno diagnosticato la ventrigolomegalia borderline che comunque poi e rientrata sempre durante la gravidanza quindi alla nascita portava solo problemi alla vista. Mio figlio da 2 mesi le gambe e le braccia che gli fanno male e non cammina più: che succedendo? Ha una relazione in qualche modo con la ventrigolomegalia? Grazie mille.





Cara signora,

la ventricolomegalia corrisponde ad una dilatazione dei ventricoli cerebrali senza che si manifesti una compressione sui tessuti circostanti, cioè senza pressione liquorale. La forma da lei segnalata, definita borderline, spesso sparisce alla nascita.

Non mi pare che possa esserci relazione con i problemi dei dolori alle gambe segnalati ora, all’età di 9 anni. Se ci fosse una relazione si sarebbe evidenziata molto presto, già nel primo anno di vita, con deficit dei movimenti o della attività motoria agli arti inferiori. Se ora fa fatica a camminare (lei veramente scrive che “non cammina” ma credo si tratti di un’esagerazione, dico bene?) e presenta dolore, conviene parlarne col pediatra per valutare il disturbo e decidere gli accertamenti del caso. Cordialmente.



