Ventricolomegalia lieve evidenziata dall’ecografia: che accadrà?

Una domanda di: Caterina

Buongiorno dottoressa, sono una ragazza di 35 anni, sono in gravidanza a 32 settimane + 2 giorni, ieri facendo eco di accrescimento mi viene detto che la mia bambina è perfetta, solo che hanno riscontrato un valore del ventricolo sinistro posteriore di 12.8 mm, mentre altro è di 6,8mm. Me l’hanno classificata come ventricolomegalia di lieve entità e mi hanno mandata a fare eco di II livello. La dottoressa scrive anche mancata visualizzazione CSP… io non so cosa pensare fino ad ora era tutto perfetto: quante probabilità ha la mia bambina di avere patologia grave?



Patrizia Mattei Patrizia Mattei Buongiorno signora, la ventricolomegalia è lieve e va controllata nel tempo. Potrebbe non essere un problema. Se si confermasse l'assenza del cavo del setto pellucido potrebbero esserci dei problemi nel feto. Occorre attendere l'ecografia di II livello e ragionare con tutti gli elementi in mano. Le auguro che vada tutto bene.