Sono a 29 settimane di gravidanza. Durante una normale ecografia a 26 settimane è stata evidenziata una misura borderline del ventricolo sinistro di mia figlia, il quale misurava intorno ai 9.8/10mm. La stessa dottoressa ha preferito rivedermi in un altro ambulatorio dove normalmente fanno le morfologiche, per verificare con più precisione le misure. C'è una dilatazione, il ventricolo sinistro pare essere aumentato e siamo su una misura di circa 12mm. La posizione della bambina non ha agevolato la misurazione di questi parametri, tant'è che ha dovuto farmi anche l'ecografia interna per risalire alle misure di circa 12mm (ne ha fatte 3 che vanno dai 11,7 ai 12,6mm). La dottoressa ha deciso di fissarci un appuntamento direttamente in un ospedale più specializzato, in cui mi faranno un'ecografia di II livello e da lì si valuterà eventualmente una risonanza. Per quanto riguarda il resto sembra procedere tutto nella norma: morfologica a 21 settimane ok NIPT basso rischio, ventricolo destro nella norma: 6.8mm. Il resto dell'anatomia fetale nella norma, CSP e cervelletto regolari. La crescita della testa forse è andata tanto avanti? Alla morfologica di 21 settimane era al 55 percentile e alla visita di ieri, 29 settimane, è del 78 percentile... Non so cosa pensare, ho molta angoscia.



Arianna Prada Arianna Prada

Buongiorno signora,

capisco le sue paure, tuttavia stia tranquilla una ventricolomegalia isolata lieve spesso è un reperto occasionale e benigno. Correttamente la collega le ha prescritto un'ecografia più dettagliata per vedere le strutture del sistema nervoso centrale. Il fatto che comunque per il momento non ha segnalato altre anomalie è sicuramente un dato positivo. Aspetti serena la neurosonografia che le darà più tranquillità. Cordiali saluti.

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