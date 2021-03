Verdure per la pappa: meglio mondarle con il bicarbonato?

Una domanda di: Luigi

Volevo togliermi un dubbio: ho una bimba di 6 mesi e sto introducendo le verdure passate nelle pappe: le

verdure, prima di bollirle, le posso mettere in ammollo con acqua e bicarbonato? Grazie in anticipo.



Leo Venturelli Leo Venturelli

L’utilizzo del bicarbonato per frutta e verdura è indicato per ridurre impurità ed eventuali residui di pesticidi oltre che per la sua azione contro i microbi. Se lei compera verdure di origine biologica, non è necessario usare il bicarbonato in quanto i pesticidi sono assenti per legge e perché per l’eliminazione dei microbi è sufficiente l’ebollizione. Questa è la soluzione migliore.

Tuttavia se lei compera verdure non biologiche, il passaggio attraverso l’uso d bicarbonato serve. Con cordialità.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto