Vermetti bianchi delle albicocche ingeriti accidentalmente: che fare?

Una domanda di: Enzo

Assumere il Bimixin subito dopo aver ingerito casualmente una albicocca con dei vermetti bianchi, è consigliabile? Grazie mille, dottore.



Fabrizio Pregliasco Fabrizio Pregliasco

Gentile Enzo, il Bimixin (neomicina) è un antibiotico che non va preso di propria iniziativa e che non ha effetto contro i vermi. A questo si aggiunge che è quasi certo che i vermetti che lei ha ingerito siano le larve delle farfalline che infestano le dispense. Sono ghiotti di frutta, pasta, biscotti, riso, farina e in genere non sono pericolosi se ingeriti accidentalmente. Diverso è il caso in cui si fosse trattato di larve di mosche, che potrebbero fare da veicolo ad agenti infettivi. Potrebbero, non è detto. Direi dunque di non fare nulla se non dovessero comparire sintomi di un’infezione intestinale, per esempio vomito, diarrea, febbre. Di solito, se l’infezione si sviluppa i sintomi compaiono nell’arco di circa tre giorni, raramente di più. In caso contrario, cioè a fronte dei disturbi sopra elencati non prenda farmaci di sua iniziativa, ma contatti il suo medico. Cordialmente.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

