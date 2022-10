Vermi intestinali in gravidanza: sono pericolosi per il bambino?

Una domanda di: Sonia

Salve dottoressa, sono all’ottava settimana di gravidanza ma ho i vermi intestinali. Sto cercando di farli passare, domani mattina andrò in farmacia, volevo chiederle se è un pericolo per il bambino?



Elisa Valmori Elisa Valmori

Salve Sonia, leggo ora la sua mail e presumo lei sia già stata in farmacia. Prima di tutto le posso dire che no, non sono un pericolo per il suo bambino ma sono certamente fastidiosi per lei e vanno debellati quanto prima. Ci sono due possibili terapie: alcuni suggeriscono il Vermox (Mebendazolo), personalmente preferisco indicare un farmaco dal nome bizzarro: Combantrin (principio attivo è il pirantel pamoato). In entrambi i casi, stiamo parlando degli ossiuri (lo preciso, dato che esistono anche altri tipi di vermi con terapie e dosaggi differenti). Il dosaggio del Combantrin fino a 85 kg di peso comporta l’assunzione simultanea di 3 compresse da 250 milligrammi (anche una alla volta le può deglutire, mi raccomando!), ricordandosi di ripetere il trattamento a distanza di 15 giorni, per prevenire le recidive. Immagino lei abbia già altri bimbi e che forse questa non sia nemmeno la prima volta che si trova a combattere contro i vermi intestinali…altrimenti vorrà dire che “c’è sempre una prima volta”! Resto a disposizione se avesse altri dubbi, cordialmente.

