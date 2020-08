Vermox a inizio gravidanza: ci sono rischi?

Gli studi disponibili su mebendazolo, farmaco contro i vermi parassiti, non hanno evidenziato un aumento del rischio di malformazioni nel feto.

Gentile Marta, gli studi disponibili sull’uso del mebendazolo (Vermox) in gravidanza non hanno documentato un aumento del rischio di malformazioni. Si tratta di un farmaco poco assorbito dal tratto gastrointestinale e la concentrazione presente nel sangue è generalmente molto bassa. Con cordialità.

