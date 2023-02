Vertigini e nausea in una ragazzina

Una domanda di: Francesca

Salve sono la mamma di Cleo 11 anni tra pochi giorni cerco di spiegare ciò che è successo in breve. Giovedì 9 febbraio vado a prendere mia figlia a scuola per giramenti di testa e conseguente nausea e qualche starnuto. La nausea è poi passata, ma tornatadomenica sera, con poco appetito, poi lunedì sera ennesimo giramento di testa vertigine più forte e nausea. A questo punto la porto al PS del Bambin Gesù di Roma: qui stiamo dalle 3 di notte alle 18 di lunedì 13 pomeriggio. Fatti accertamenti: TAC, fondo dell’occhio, audiometria, analisi sangue, tutto negativo per fortuna. Esame neurologico, tutto nella norma. Intanto le vertigini forti tanto da non riuscire a camminare da sola perché tutto le ruota intorno. Diagnosi: vertigine parossistica oggettiva. Provano anche due gocce di valium e nel pomeriggio anche nurofen e nulla. Siamo tornate a casa alle 18 di martedì e continuano vertigini e nausea, temperatura 38,5° C (Tachipirina da 500) poi dalla mattina scende a 37,3° C fino a scomparire fino a 36° C. Il mio dott mi prescrive solo biochetasi effervescente contro la nausea poiché dice che secondo lui è vertigine vestibolare ” neurite vestibolare” e iniziamo subito con due bustine di biochetasi insieme la mattina di martedì. Sembra che questa cura faccia effetto sulla nausea e anche sul giramenti di testa, ma poi dopo circa 4/5 ore ricominciamo vertigini e nausea, senza vomito ! Ad oggi sabato 18 ancora vertigini e nausea: il buono è che nonostante tutto il fastidio la mia bambina mangia e ha appetito, è solare, tranne in certi momenti in cui mi chiede quando tutto le passerà. Inoltre non se la sente di camminare da sola neanche per arrivare in bagno poiché sbanda. Sta seduta o distesa a giocare o a leggere, ma comunque anche seduta e distesa non smettono le vertigini. Continuano anche di notte e lei, poverina, alla fine dorme ma posso immaginare come si sente … Il mio dottore dice che che ci vogliono pazienza e biochetasi e che l’importante è che non vomiti. Lui sostiene che in 10 giorni dovrebbe passare. Abbiamo appuntamento con il neurologo al centro Grandi Cefalee, prescritto al PS. Ma nonostante sia indicata l’urgenza me lo hanno dato per il 2 marzo. Ma non riesco nel frattempo a capire cosa posso dare a mia figlia per sfiammare questo nervo e alleviare i sintomi. Cosa mi consigliate? Grazie mille.



Buongiorno mamma, probabilmente l’ultima impostazione è quella corretta e prima di somminisrare del valium a una bambina ci penserei… Andiamo per ordine. Risponda a queste domande e anche la domenica noi di Bimbisaniebelli saremo al suo fianco. C’è familiarità per emicrania (soprattutto nel ramo femminile)? Stando ben attenti a non confondere emicrania (che è una malattia) con la cefalea o mal di testa che è un sintomo peraltro non sempre presente negli emicranici. L’anamesi non va fatta solo sulla bambina ma sul nucleo familiare chiedendo se si soffre di cinetosi (mal d’auto, mal di mare), se danno fastidio le luci (fotofobia) o i rumori(iperacusia. La vertigine infantile piu frequente è quella emicranica anche se la bambina, non avendo ancora un buon tasso di estrogeni, non sviluppa la cefalea. Se cosi fosse, le dia del semplice magnesio.

