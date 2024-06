Vertigini in un ragazzino di 11 anni

Una domanda di: Ramona

Sono una mamma disperata. Mio figli ha 11 e sono mesi che soffre di giramenti di testa. La mattina appena sveglio come si alza

gli gira forte e dopo un po’ gli passa e questo succede durante la giornata ogni volta che si sdraia e poi si rialza durante la giornata gli

gira e poi dopo un po’ passa. Se sta in piedi tutto il giorno non ha sintomi. Ho fatto tutte le visite possibili e nessuno mi ha saputo dare una

risposta. La visita dall’otorino, le prove vestibolari è tutto negativo. Ad ottobre del 2023 ha fatto TAC negativa, la risonanza magnetica sempre ad

ottobre 2023 ed risultata solo una leggera sinusite… Io non so più a chi rivolgermi. Spero tanto in lei che mi sappia dare una risposta. Grazie mille in anticipo.



Aldo Messina Aldo Messina Gentile signora,

la risposta posso fornirla ma staremo a vedere se è quella corretta.

Quella che lei descrive sembra una forma di vertigine parossistica posizionale altrimenti nota con diversi nomi, labirintolitiasi, cupololitiasi. La diagnosi non prevede esami strumentali ma una visita specifica dall’otorino.

Un’altra ipotesi è che trattasi di vertigine equivalente a un’emicrania. C’è familiarità per emicrania? Lei non me lo scrive.

Tutti i successivi accertamenti prevedono che in modo preliminare si escludano queste due ipotesi. Mi tenga aggiornato.