Vertigini in una ragazzina: che fare?

Una domanda di: Francesca

Grazie dottore della sua veloce risposta, comunque sì io soffro di mal d’auto e di emicrania con aurea …



Aldo Messina Aldo Messina

Bene gentile mamma, grazie alle conferme che mi ha dato posso dire che con ogni probabilità sua figlia presenta una “vestibular migraine” e si prepara al suo carico di estrogeni con conseguente cefalea. Se le appare irritabile se le danno fastidio l’auto, la barca, la luce, gli odori e i rumori, sappia che non è una bambina viziata ma solo una dolce emicranica, come lo è lei. Le faccia assumere un integratore alimentare a base di magnesio. Ci tenga informati. Con cordialità.

